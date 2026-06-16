Pleurtuit

Jazz à Montmarin Swing Hot Chorus

Domaine du Montmarin Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Le groupe de Jazz manouche Swing Hot Chorus , une belle bande de musiciens de jazz manouche, swinguant comme ils respirent. Ils se délectent et vous emportent dans un programme tout en couleur, aux nuances raffinées rendant hommage aux plus grands Django, Bechet, Parker…

Billetterie à venir. .

Domaine du Montmarin Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 79 93 00 20

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English :

L’événement Jazz à Montmarin Swing Hot Chorus Pleurtuit a été mis à jour le 2026-06-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme