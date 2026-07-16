La Table du Montmarin Domaine de Montmarin Pleurtuit

Informations pratiques

Pleurtuit

La Table du Montmarin

Domaine de Montmarin 28 Rue de Cancaval Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-08-06

Une soirée gastronomique d’exception au cœur du parc du Domaine du Montmarin.

Au bord de la Rance, laissez-vous inviter à une expérience unique mêlant patrimoine et gastronomie.

La soirée débutera par un apéritif musical en bord de Rance, avant de se poursuivre autour d’une grande table dressée au milieu des jardins à la française et éclairée à la lueur des bougies pour un dîner gastronomique imaginé par ces chefs passionnés.

Méson Chalut Saint-Malo

Au cœur de Saint-Malo intramuros, Natali et Vincent Prémorvan proposent une cuisine vivante, née de la rencontre entre la mer et les jardins.

Dans un écrin intimiste de douze couverts, chaque produit est travaillé dans sa totalité, dans le respect de la nature, pour une gastronomie généreuse, locale et durable.

Bistrot Joséphine Vildé-la-Marine

Face à la baie du Mont-Saint-Michel, Pascal Orticoni et Guillaume Poirrier font vivre un bistrot authentique où le terroir est réinventé avec créativité.

Le chef Guillaume Poirrier sublime les produits de saison dans une cuisine maison raffinée, engagée et guidée par les producteurs locaux, tandis que Pascal Orticoni insuffle l’esprit chaleureux et convivial du lieu.

. Apéritif Cidre du domaine , rosé de chez Vino Spirit , bières artisanales de la brasserie de la Bizhhh

. Accords mets et vins Vino Spirit

. Digestif Distillerie Letort

Tarif unique 115€ avec accords mets et vins

Date: Jeudi 06 août

Heure 19h

Lieu Domaine du Montmarin Plertuit

Sur réservation uniquement

– Sur place à l’Office de Tourisme de Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer et Lancieux

– En ligne sur billetterie.dinardemeraudetourisme.com .

Domaine de Montmarin 28 Rue de Cancaval Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement La Table du Montmarin Pleurtuit a été mis à jour le 2026-07-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme