Informations pratiques

Pleurtuit

Randonnée à Pleurtuit Le Bois Joli avec Saint-Lunaire en marche

Parking du pont ès Omnes Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 08:45:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Rendez-vous parking du pont ès Omnes (près du lieu-dit Le Bois Menard) à 8h45

Départ randonnée 9 h

Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée

Les randonnées du lundi sont des randonnées douces (ni trop longues, ni trop difficiles, ni trop

éloignées). .

Parking du pont ès Omnes Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 28 89 96

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English :

L’événement Randonnée à Pleurtuit Le Bois Joli avec Saint-Lunaire en marche Pleurtuit a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme