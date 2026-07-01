Randonnée à Pleurtuit Le Bois Joli avec Saint-Lunaire en marche Pleurtuit
lundi 27 juillet 2026 · Pleurtuit
Informations pratiques
Pleurtuit
Randonnée à Pleurtuit Le Bois Joli avec Saint-Lunaire en marche
Parking du pont ès Omnes Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 08:45:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Rendez-vous parking du pont ès Omnes (près du lieu-dit Le Bois Menard) à 8h45
Départ randonnée 9 h
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée
Les randonnées du lundi sont des randonnées douces (ni trop longues, ni trop difficiles, ni trop
éloignées). .
Parking du pont ès Omnes Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 28 89 96
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English :
L’événement Randonnée à Pleurtuit Le Bois Joli avec Saint-Lunaire en marche Pleurtuit a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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