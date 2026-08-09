Exposition d’été au Domaine du Montmarin Domaine de Montmarin Pleurtuit

Informations pratiques

Pleurtuit

Exposition d’été au Domaine du Montmarin

Domaine de Montmarin 28, rue de Cancaval Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Le Domaine du Montmarin reçoit trois artistes pour son exposition estivale jusqu’au 15 août.

Guillaume Gesret est photographe. Son travail explore l’intimité, les gestes du quotidien et la poésie des instants suspendus. Je suis photographe. Mon travail est centré sur l’humain, sur des fragments de vie et sur la beauté des scènes ordinaires , décrit-il.

Michael Hebert est à la fois architecte et artiste peintre. Sa double casquette lui permet de développer un univers où se rencontrent lignes, volumes, couleurs et imagination. Mon travail artistique explore, avec humour, les villes, les paysages et les lieux du quotidien.

Christophe Rouil, quant à lui, est peintre, dessinateur et illustrateur. Il crée des œuvres à partir d’une histoire ou d’une émotion. Entre figures, récits et compositions, mon travail oscille entre sensualité, spiritualité et imaginaire.

Exposition estival du 2 au 15 août, de 14 h à 18 h.

En savoir plus sur le site internet https://montmarin.fr

Entrée libre. .

Domaine de Montmarin 28, rue de Cancaval Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Exposition d’été au Domaine du Montmarin Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme