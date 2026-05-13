Bessines

Cirque acrobatique La 5e saison à Bessines

Bessines Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Deux funambules donnent vie à une sculpture mobile géante, cousine poétique d’une toupie. Entre équilibre, rotation et glissements inattendus, ils explorent la gravité comme un partenaire de danse. Un geste circassien et plastique, élégant et surprenant, où chaque mouvement révèle un paysage nouveau.

40 min I Tout public, dès 5 ans .

Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Cirque acrobatique La 5e saison à Bessines

L’événement Cirque acrobatique La 5e saison à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Niort Marais Poitevin