Fête de l’Angélique à Bessines Rue des Trois Ponts Bessines

Bessines

Fête de l’Angélique à Bessines

Rue des Trois Ponts Espace Noisy Bessines Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La Fête de l’Angélique fait son grand retour à Bessines le dimanche 31 mai dès 10h, au parc Noisy.

Organisée par le Parc naturel régional du Marais poitevin, l’Association de Promotion de l’Angélique Niort Marais Poitevin et le Comité des fêtes de Bessines, cette journée met à l’honneur l’angélique, plante emblématique du Marais poitevin.

Au programme marché de producteurs et d’artisans locaux, mini-conférences, animations musicales et activités pour les enfants.

Sur place, vous pourrez également profiter d’un espace de restauration locale et d’une buvette pour prolonger ce moment convivial.

Un rendez-vous festif, gourmand et familial autour d’un savoir-faire local à découvrir ou redécouvrir ! .

Rue des Trois Ponts Espace Noisy Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 88 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’Angélique à Bessines

L’événement Fête de l’Angélique à Bessines Bessines a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Niort Marais Poitevin