Cirque Arlette Gruss rue de la Grange aux bois Metz

Informations pratiques

Metz

Cirque Arlette Gruss

rue de la Grange aux bois Parc des Expositions Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Samedi 2026-11-05 19:30:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05 2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08

Cette année, le Cirque Arlette Gruss fait escale au Parc des Expositions de Metz et vous invite à vivre un moment hors du temps.

Avec son nouveau spectacle, le cirque propose bien plus qu’un divertissement une véritable parenthèse, une pause dans le quotidien, où petits et grands se laissent emporter par la magie de la piste.

Pensé comme un refuge, ce spectacle mêle émotions, émerveillement et sensations fortes. Artistes venus des quatre coins du monde, mise en scène soignée, jeux de lumière spectaculaires et musique live… tout est réuni pour offrir une expérience immersive et inoubliable. Entre tradition et modernité, le Cirque Arlette Gruss continue de se réinventer pour surprendre son public et faire rêver toutes les générations.Un spectacle d’exception, entre tradition et modernitéFidèle à son exigence artistique, le Cirque Arlette Gruss propose une création originale où chaque détail est pensé pour émerveiller.

Au programme des numéros variés et inédits, accessibles à tous les publics des costumes colorés et une mise en scène soignée, un orchestre live avec des musiques créées spécialement pour le spectacle, une ambiance immersive grâce à des éclairages spectaculairesLe chapiteau, entièrement repensé, offre un confort optimal avec une visibilité totale, permettant à chaque spectateur d’être au plus près des artistes. Chaque représentation devient ainsi une expérience unique, où l’émotion, la performance et la poésie se rencontrent pour créer un moment suspendu. Une expérience unique à vivre en groupe ou en famille Le Cirque Arlette Gruss ne se limite pas au spectacle il propose également des expériences complètes et conviviales et des dîners-spectacles, une expérience originale mêlant gastronomie et spectacle vivant. Les menus, élaborés par des traiteurs partenaires, mettent à l’honneur des produits frais et locaux pour une soirée aussi gourmande que spectaculaire. Dans une ambiance chaleureuse et atypique, le Cirque Arlette Gruss s’impose comme un lieu unique pour partager des moments de convivialité et d’émotion.Enfants

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rue de la Grange aux bois Parc des Expositions Metz 57070 Moselle Grand Est

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English :

This year, the Cirque Arlette Gruss is making a stop at the Metz Exhibition Center and invites you to experience a moment out of time.

With its new show, the circus offers much more than just entertainment: a true escape, a break from everyday life, where young and old alike are swept away by the magic of the ring.

Conceived as a sanctuary, this show blends emotion, wonder, and thrills. With artists from all corners of the world, meticulous staging, spectacular lighting effects, and live music… everything comes together to offer an immersive and unforgettable experience. Blending tradition and modernity, Cirque Arlette Gruss continues to reinvent itself to surprise its audience and inspire the imagination of all generations.An exceptional show, blending tradition and modernity. True to its artistic standards, Cirque Arlette Gruss presents an original production where every detail is designed to amaze.

On the program: a variety of unique acts, accessible to all audiences; colorful costumes and meticulous staging; a live orchestra featuring music composed specifically for the show; an immersive atmosphere thanks to spectacular lighting. The completely redesigned big top offers optimal comfort with unobstructed views, allowing every audience member to feel as close as possible to the performers. Each performance thus becomes a unique experience, where emotion, performance, and poetry come together to create a moment suspended in time. A unique experience to enjoy with friends or family. Cirque Arlette Gruss isn’t just about the show: it also offers comprehensive, convivial experiences and dinner-shows—an original experience blending fine dining with live performance. The menus, crafted by partner caterers, highlight fresh, local ingredients for an evening that’s as indulgent as it is spectacular. In a warm and unique atmosphere, Cirque Arlette Gruss stands out as a one-of-a-kind venue for sharing moments of togetherness and excitement.

L’événement Cirque Arlette Gruss Metz a été mis à jour le 2026-07-27 par AGENCE INSPIRE METZ