Informations pratiques

Le Bugue

Cirque Cancy

Place du Pré Saint-Louis Le Bugue Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Venez profiter d’un moment de fête avec le cirque Cancy où les rires des enfants se mêlent aux applaudissements des adultes émerveillés

Venez profiter d’un moment de fête avec le cirque Cancy où les rires des enfants se mêlent aux applaudissements des adultes émerveillés.. .

Place du Pré Saint-Louis Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

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English : Cirque Cancy

Come and enjoy a festive moment with the Cancy circus, where the laughter of children mingles with the applause of amazed adults

L’événement Cirque Cancy Le Bugue a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère