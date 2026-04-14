Cirque concert devant la mairie de Remoulins, MAIRIE, Remoulins

Cirque concert devant la mairie de Remoulins Lundi 27 avril, 18h30 MAIRIE Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T18:30:00+02:00 – 2026-04-27T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-27T18:30:00+02:00 – 2026-04-27T20:30:00+02:00

Nous invitons nos adhérents et sympathisants à rejoindre le plus possible à vélo ou à pied ce spectacle de Cirque suivi d’un concert à vélo.Possibilités de manger dans les commerces donnant sur la place

MAIRIE 71 avenue Geoffroy Perret 30210 Remoulins Remoulins 30210 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « associationgardovelo@gmail.com »}]

Migration à vélO vers le concert – spectacle des Oiseaux

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