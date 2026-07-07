Informations pratiques

Concarneau

Cirque Français

Place Douric Ar Zin Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-22

Bienvenue dans PARTAGE , la nouvelle création du Cirque Français, un voyage à travers les arts.

Cette année, le chapiteau se transforme en Musée vivant, mettant en scène les différentes catégories d’art, que notre guide vous fera découvrir avec passion

L’art ne prend tout son sens que lorsqu’il est partagé, alors venez le partager avec nous.

Durée: 1h30 avec entracte.

Tarifs à partir de 10 euros.

Plus d’information sur notre site: https://www.cirquefrancais.com/spectacles-et-plus-encore/

mercredi 22 juillet à 18h, jeudi 23 juillet à 18h, vendredi 24 juillet à 15h,

samedi 25 juillet à 15h et dimanche 26 juillet à 10h30. .

Place Douric Ar Zin Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 07 49 61 20

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English :

L’événement Cirque Français Concarneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OTC CCA