AGENDA · Hauteville-sur-Mer
Cirque Hauteville-sur-Mer
jeudi 13 août 2026 · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Cirque
Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Cirque clowns, jongleurs, équilibristes et trapézistes.
Rendez-vous les 12 et 13 août à 18h place de Normandie à Hauteville-sur-Mer. .
Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie
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English : Cirque
L’événement Cirque Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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