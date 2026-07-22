Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Cirque

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Cirque clowns, jongleurs, équilibristes et trapézistes.

Rendez-vous les 12 et 13 août à 18h place de Normandie à Hauteville-sur-Mer. .

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

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English : Cirque

L’événement Cirque Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme