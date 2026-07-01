Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Baptême longe-côte pour tous

Cale sud Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:45:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Longe-côte à Hauteville-sur-Mer.

Ouvert aux personnes de 12 ans et plus.

Prêt de combinaison possible, t-shirt (pas de dos nu) et chaussures indispensables

Réservation obligatoire. .

Cale sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

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English : Baptême longe-côte pour tous

L’événement Baptême longe-côte pour tous Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-09 par Coutances Tourisme