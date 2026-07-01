AGENDA · Hauteville-sur-Mer
Concours de châteaux de sable Hauteville-sur-Mer
mercredi 22 juillet 2026 · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Concours de châteaux de sable
Cale nord Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Concours de châteaux de sable. Rendez-vous à 15h30 sur la cale nord. Gratuit. .
Cale nord Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie
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English : Concours de châteaux de sable
L’événement Concours de châteaux de sable Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme
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