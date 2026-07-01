Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Concours de châteaux de sable

Cale nord Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Concours de châteaux de sable. Rendez-vous à 15h30 sur la cale nord. Gratuit. .

Cale nord Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

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English : Concours de châteaux de sable

L’événement Concours de châteaux de sable Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme