AGENDA · Barfleur
Cirque John Fratellini Barfleur
samedi 15 août 2026 · Barfleur
Informations pratiques
Barfleur
Cirque John Fratellini
Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Sur le Cracko .
Barfleur 50760 Manche Normandie
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English : Cirque John Fratellini
L’événement Cirque John Fratellini Barfleur a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire
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