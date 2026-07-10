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AGENDA · Barfleur

Cirque John Fratellini Barfleur

samedi 15 août 2026 · Barfleur

Cirque John Fratellini Barfleur

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Ville
50760 Barfleur
Département
Manche
Tarif

Barfleur

Cirque John Fratellini

Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

Sur le Cracko   .

Barfleur 50760 Manche Normandie  

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English : Cirque John Fratellini

L’événement Cirque John Fratellini Barfleur a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire

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