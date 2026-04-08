CIRQUE LA PARADE DE MICKEY Palavas-les-Flots
CIRQUE LA PARADE DE MICKEY Palavas-les-Flots samedi 11 avril 2026.
Palavas-les-Flots
CIRQUE LA PARADE DE MICKEY
1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-15 2026-04-18
à 15h ou à 16h selon les jours
Cirque La Parade de Mickey
Parking d’autobus à l’entrée de ville, près de la Salle Bleue
Tarifs 10 euros en gradin et 15 euros en loge
Infos au 06 84 97 67 45 .
1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 84 97 67 45
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English :
at 3 or 4 p.m. depending on the day
Mickey’s Parade Circus
L’événement CIRQUE LA PARADE DE MICKEY Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34
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