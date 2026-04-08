Palavas-les-Flots

CIRQUE LA PARADE DE MICKEY

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-15 2026-04-18

à 15h ou à 16h selon les jours

Cirque La Parade de Mickey

Parking d’autobus à l’entrée de ville, près de la Salle Bleue

Tarifs 10 euros en gradin et 15 euros en loge

Infos au 06 84 97 67 45 .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 84 97 67 45

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English :

at 3 or 4 p.m. depending on the day

Mickey’s Parade Circus

L’événement CIRQUE LA PARADE DE MICKEY Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34