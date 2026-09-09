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AGENDA · Millau

Cirque Olympia Millau

mercredi 9 septembre 2026 · Millau

Cirque Olympia Millau

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Tarif
10 10 13 Tarif de base plein tarif

Millau

Cirque Olympia

Millau Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-09
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-09 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

spectacles du Cirque Olympia,
place Aire multi activé vers le golf Millau plage
Représentation Mercredi 9 septembre, à 16h Vendredi 11 septembre à 18h Samedi 12 septembre à 16h Dimanche 13 septembre à 16h
Tarif gradin 10 euros tarif chaise 13 euros
paiement chèque ou espèces pas de CB
contact 06 33 31 56 08   .

Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 33 31 56 08 

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English :

L’événement Cirque Olympia Millau a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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