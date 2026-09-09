Informations pratiques

Millau

20 ans après Choeur symphonique de Montpellier

Eglise Notre Dame de l’Espinasse Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

GRATUIT

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

En 2026, le Chœur Symphonique de Montpellier souffle ses 20 bougies !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Direction Michel PIQUEMAL

Solistes

Soprano Valentine Bacquet

Baryton-basse Jean-Christophe Fillol

Orchestre

Pianiste Sacha Stefanovic

Accordéoniste Magali Boissier

Programme

Lobgesang, Fanny Mendelssohn Hensel

Te Deum, Antonín Dvořák

Gloria, Francis Poulenc

Le Lobgesang (Meine Seele ist stille zu Gott) est une cantate sacrée composée en 1831 par Fanny Hensel (née Mendelssohn). Écrite pour solistes (soprano, alto), chœur mixte et orchestre, l’œuvre s’inspire de la structure des cantates de Jean-Sébastien Bach et célèbre le miracle de la naissance, un an après l’arrivée de son propre fils Sebastian.

Le Te Deum (Op. 103, B. 176) d’Antonín Dvořák est une œuvre sacrée solennelle et joyeuse pour soprano, basse (ou baryton), chœur mixte et orchestre. Composé en 1892 à New York pour le 400e anniversaire de la découverte de l’Amérique.

Le Gloria (FP 177) de Francis Poulenc est une œuvre majeure de la musique sacrée du XXe siècle, écrite pour soprano solo, chœur mixte et orchestre entre 1959 et 1960. Commandé par la Koussevitzky Foundation des États-Unis, il est créé à Boston en janvier 1961 sous la direction de Charles Munch.

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Eglise Notre Dame de l’Espinasse Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 72 44 54 48 ca@choeursymphonique.fr

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English :

L’événement 20 ans après Choeur symphonique de Montpellier Millau a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)