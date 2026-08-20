Patrimoine en danger : Rencontres transgénérationnelles autour de la Ganterie en Pays de Millau avec le groupe Lo Ganterielo, EPHAD Les terrasses des Grands Causses, Millau

Informations pratiques

Patrimoine en danger : Rencontres transgénérationnelles autour de la Ganterie en Pays de Millau avec le groupe Lo Ganterielo Vendredi 18 septembre, 14h30 EPHAD Les terrasses des Grands Causses Aveyron

places limités aux résidents de l’EPHAD et élèves de l’école élémentaire du Sacré cœur partenaire de l’opération

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Rencontres transgénérationnelles autour de la Ganterie en Pays de Millau avec le groupe Lo Ganterielo organisée par l’association Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel en Pays de Millau et l’EPHAD Les Terrasses des Grands Causses

Retraités et élèves du Pays de Millau se retrouvent à la Maison de retraite les Terrasses des Grands Causses autour du Patrimoine culturel immatériel en danger : paroles d’éleveurs, de mégissiers, de gantiers.

– Ateliers de dessins collectifs et danses traditionnelles autour de l’elevage, la megisserie et la ganterie

– Les rencontres se clôturent avec un goûter partagé de fouaces, brioches traditionnelles.

Diffusion volet 4 des « 100 visages qui disent oui, Le talent n’a pas d’âge » mêlant témoignages d’anciens praticiens et de praticiennes de l’élevage, de la mégisserie et de la ganterie (résidents de l’EPHAD Terrasses des Grands Causses et du Foyer Soleil ).

Remerciements à la DRAC OCCITANIE ( Maylis Descazeaux, Philippe Mercier), la Maison de Retraite Les Terrasses des Causses (Fabienne Arnal, Laure Banes), la Mairie de Millau, Communauté de Communes Millau Grands Causses, Département de l’Aveyron, Région Occitanie

Evènement sous la direction d’Olivier Fabre président de l’association SPCIPM et Nadia Bédar, Directrice de candidature PCI. Avec la participation Christophe Saint-Pierre, président de l’EPHAD, Maire de Millau, président de la Communautés de Communes Millau Grands Causses et archéologue, Arnaud Viala, président du Département, Jean-François Rousset et Pauline Cestrières députés de l’Aveyron, Alain Marc, vice-président du Sénat et sénateur de l’Aveyron, Jean-Claude Anglars, sénateur de l’Aveyron, Carole Delga ou sa représentante, présidente de la Région Occitanie

Visionnez100 Visages qui disent Oui, le Talent n’a pas d’âge

EPHAD Les terrasses des Grands Causses 4 rue Jean Moulin 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie https://www.patrimoinevivantdupaysdemillau.org/fr-fr/ [{« type »: « email », « value »: « sauvegardepaysdemillau@gmail.com »}] [{« data »: {« author »: « PATRIMOINE VIVANT DU PAYS DE MILLAU », « cache_age »: 86400, « description »: « Les 100 visages qui disent OUI (Volet 3) film de tu00e9moignages intu00e9grant la partie consentement des communautu00e9s du dossier de candidature sur la liste du Patrimoine culturel immatu00e9riel de l’humanitu00e9 aupru00e8s de l’UNESCO des u00ab savoir-faire liu00e9s u00e0 la ganterie en pays de Millau : l’u00e9levage pastoral, la connaissance et transformation des matiu00e8res naturelles, l’art de confection le Gant .u00bb prochaine candidature franu00e7aise pour le cycle 2027/2028 aupru00e8s de lu2019UNESCO sur du00e9cision de Madame Ministre de la Culture en juillet 2025.nnu00ab Les 100 visages qui disent Oui u00bb conu00e7u et dirigu00e9 par Nadia Bedar Directrice de candidature PCI et Olivier Fabre Pru00e9sident de lu2019Association Sauvegarde du PCI en Pays de Millau nnRu00e9alisation : Nadia Bu00e9dar et Nicolas BiernnMontage Nicolas Bier », « type »: « video », « title »: « Les 100 visages qui disent OUI (Volet 3) le talent nu2019a pas du2019u00e2ge », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/tPTlRJo1WH4/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=tPTlRJo1WH4 », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCWzC5eAC7-gB0Od1o4egkyQ », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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© Opération Levez les Yeux à l’EPHAD les Terrasses des Grands Causses avec les élèves de l’Ecole du Sacré Cœur – photo SPCIPM 2025