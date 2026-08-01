Stage Course Trail Solution Sport Millau
jeudi 27 août 2026 · Millau
Informations pratiques
Millau
Stage Course Trail Solution Sport
Millau Aveyron
Tarif : 60 – 60 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-27
Tu pratiques la course à pied ?
Tu souhaites progresser en trail ?
Participe à notre prochain Stage TRAIL pour coureurs.ses régulier.es !
Deux soirées pour aborder différents aspects du trail technique, spécifique, intensité, PPG
Jeudi 27 & Vendredi 28 Août
18h 21h30
12 places sur inscription
70 € (60 € pour les adhérents)
MILLAU
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Infos & Inscriptions
En MP
mailto:contact@solution-sport.com
SMS / WhatsApp 06.87.65.12.89 .
Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 87 65 12 89 contact@solution-sport.com
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English :
L’événement Stage Course Trail Solution Sport Millau a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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