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AGENDA · Millau

Stage Course Trail Solution Sport Millau

jeudi 27 août 2026 · Millau

Stage Course Trail Solution Sport Millau

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Tarif
60 60 70 Tarif de base plein tarif

Millau

Stage Course Trail Solution Sport

Millau Aveyron

Tarif : 60 – 60 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-27

Tu pratiques la course à pied ? 
Tu souhaites progresser en trail ? 

Participe à notre prochain Stage TRAIL pour coureurs.ses régulier.es !
Deux soirées pour aborder différents aspects du trail technique, spécifique, intensité, PPG

Jeudi 27 & Vendredi 28 Août 
18h 21h30 
12 places sur inscription 
70 € (60 € pour les adhérents)
MILLAU

Ne tarde pas à réserver ta place

Infos & Inscriptions
En MP
  mailto:contact@solution-sport.com 
SMS / WhatsApp 06.87.65.12.89   .

Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 87 65 12 89  contact@solution-sport.com

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English :

L’événement Stage Course Trail Solution Sport Millau a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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