Informations pratiques

Millau

Stage Course Trail Solution Sport

Millau Aveyron

Tarif : 60 – 60 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-27

Tu pratiques la course à pied ?

Tu souhaites progresser en trail ?

Participe à notre prochain Stage TRAIL pour coureurs.ses régulier.es !

Deux soirées pour aborder différents aspects du trail technique, spécifique, intensité, PPG

Jeudi 27 & Vendredi 28 Août

18h 21h30

12 places sur inscription

70 € (60 € pour les adhérents)

MILLAU

Ne tarde pas à réserver ta place

Infos & Inscriptions

En MP

mailto:contact@solution-sport.com

SMS / WhatsApp 06.87.65.12.89 .

Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 87 65 12 89 contact@solution-sport.com

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English :

L’événement Stage Course Trail Solution Sport Millau a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)