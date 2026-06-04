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4° Festival d’Opéra du Sud Aveyron au château de Sambucy Renouveau Lyrique Millau

mercredi 19 août 2026 · Millau

4° Festival d’Opéra du Sud Aveyron au château de Sambucy Renouveau Lyrique Millau

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Adresse
Château de Sambucy
Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Tarif
10 10 34 Tarif de base plein tarif

Millau

4° Festival d’Opéra du Sud Aveyron au château de Sambucy Renouveau Lyrique

Château de Sambucy Millau Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-19
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-19 2026-08-20

Avec les Productions du Renouveau Lyrique,

·      Le mercredi 19 août 2026 à 18h : conférence de Fabienne Thibeault sur Starmania et signature du livre Mon Starmania à l’orangerie du Château de Sambucy
–          Tarif : 10 euros par personne (100 places)
–          Gratuit moins de 16 ans

 ·      Le mercredi 19 août 2026 à 21h : concert autour de Cosi fan Tutte de Mozart au Château de Sambucy
–       Tarif adultes : 27 euros (200 places)
–       Tarif enfants (moins de 16 ans) : 16 euros (50 places)

 ·      Le jeudi 20 août 2026 à 21h : Barbier de Séville au Château de Sambucy
–          Tarif adulte : 34 euros (300 places)
–          Tarif enfants (moins de 16 ans) : 23 euros (50 places)    .

Château de Sambucy Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 02 42 

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English :

L’événement 4° Festival d’Opéra du Sud Aveyron au château de Sambucy Renouveau Lyrique Millau a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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