Informations pratiques

Millau

4° Festival d’Opéra du Sud Aveyron au château de Sambucy Renouveau Lyrique

Château de Sambucy Millau Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-19

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-20

Avec les Productions du Renouveau Lyrique,

· Le mercredi 19 août 2026 à 18h : conférence de Fabienne Thibeault sur Starmania et signature du livre Mon Starmania à l’orangerie du Château de Sambucy

– Tarif : 10 euros par personne (100 places)

– Gratuit moins de 16 ans

· Le mercredi 19 août 2026 à 21h : concert autour de Cosi fan Tutte de Mozart au Château de Sambucy

– Tarif adultes : 27 euros (200 places)

– Tarif enfants (moins de 16 ans) : 16 euros (50 places)

· Le jeudi 20 août 2026 à 21h : Barbier de Séville au Château de Sambucy

– Tarif adulte : 34 euros (300 places)

– Tarif enfants (moins de 16 ans) : 23 euros (50 places) .

Château de Sambucy Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 02 42

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English :

L’événement 4° Festival d’Opéra du Sud Aveyron au château de Sambucy Renouveau Lyrique Millau a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)