4° Festival d’Opéra du Sud Aveyron au château de Sambucy Renouveau Lyrique Millau
mercredi 19 août 2026 · Millau
Informations pratiques
Millau
4° Festival d’Opéra du Sud Aveyron au château de Sambucy Renouveau Lyrique
Château de Sambucy Millau Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 34 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-19
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-20
Avec les Productions du Renouveau Lyrique,
· Le mercredi 19 août 2026 à 18h : conférence de Fabienne Thibeault sur Starmania et signature du livre Mon Starmania à l’orangerie du Château de Sambucy
– Tarif : 10 euros par personne (100 places)
– Gratuit moins de 16 ans
· Le mercredi 19 août 2026 à 21h : concert autour de Cosi fan Tutte de Mozart au Château de Sambucy
– Tarif adultes : 27 euros (200 places)
– Tarif enfants (moins de 16 ans) : 16 euros (50 places)
· Le jeudi 20 août 2026 à 21h : Barbier de Séville au Château de Sambucy
– Tarif adulte : 34 euros (300 places)
– Tarif enfants (moins de 16 ans) : 23 euros (50 places) .
Château de Sambucy Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 02 42
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English :
L’événement 4° Festival d’Opéra du Sud Aveyron au château de Sambucy Renouveau Lyrique Millau a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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