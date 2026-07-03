Chants Corses Concert de Cum’ è Voci place Foch Millau

Informations pratiques

Millau

Chants Corses Concert de Cum’ è Voci

place Foch Eglise Notre Dame de l’Espinasse Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Dans ce lieu emblématique chargé d’histoire, le DUO Cum’è Voci vous invite à un voyage musical au cœur de la Corse, entre tradition, émotion et partage. Un moment unique où les harmonies vocales résonneront dans ce cadre patrimonial exceptionnel, offrant une expérience authentique et profondément humaine.

Mercredi 12 août 2026 à 21h à l’église Notre-Dame de l’Espinasse à Millau

tarif unique 15 euros (350 places)

gratuit moins de 10 ans accompagnés

placement libre

Arrêt des ventes à 19h30 le 12/08/2026 SUR LE SITE EXPLORE MILLAU DE l’OFFICE DE TOURISME

CLIQUER ICI POUR RESERVER

Ouverture des portes à 20h avec une billetterie sur place, pour les places restantes

Liens réseaux

FACEBOOK https://www.facebook.com/profile.php?id=61550704306186

SITE INTERNET https://cumevoci.alliumprod.fr/

YOUTUBE https://www.youtube.com/@CUMEVOCI 15 .

place Foch Eglise Notre Dame de l’Espinasse Millau 12100 Aveyron Occitanie

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English :

L’événement Chants Corses Concert de Cum’ è Voci Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)