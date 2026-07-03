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Chants Corses Concert de Cum’ è Voci place Foch Millau

mercredi 12 août 2026 · place Foch · Millau

Chants Corses Concert de Cum’ è Voci place Foch Millau

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
place Foch
Adresse
Eglise Notre Dame de l'Espinasse
Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Tarif
15 Tarif de base plein tarif

Millau

Chants Corses Concert de Cum’ è Voci

place Foch Eglise Notre Dame de l’Espinasse Millau Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

 Dans ce lieu emblématique chargé d’histoire, le DUO Cum’è Voci vous invite à un voyage musical au cœur de la Corse, entre tradition, émotion et partage. Un moment unique où les harmonies vocales résonneront dans ce cadre patrimonial exceptionnel, offrant une expérience authentique et profondément humaine.

Mercredi 12 août 2026 à 21h à l’église Notre-Dame de l’Espinasse à Millau
tarif unique 15 euros (350 places)
gratuit moins de 10 ans accompagnés
placement libre
Arrêt des ventes à 19h30 le 12/08/2026 SUR LE SITE EXPLORE MILLAU DE l’OFFICE DE TOURISME
CLIQUER ICI POUR RESERVER
Ouverture des portes à 20h avec une billetterie sur place, pour les places restantes

Liens réseaux
FACEBOOK  https://www.facebook.com/profile.php?id=61550704306186
SITE INTERNET  https://cumevoci.alliumprod.fr/
YOUTUBE  https://www.youtube.com/@CUMEVOCI 15  .

place Foch Eglise Notre Dame de l’Espinasse Millau 12100 Aveyron Occitanie  

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English :

L’événement Chants Corses Concert de Cum’ è Voci Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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