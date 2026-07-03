Chants Corses Concert de Cum’ è Voci place Foch Millau
mercredi 12 août 2026 · place Foch · Millau
Informations pratiques
Millau
Chants Corses Concert de Cum’ è Voci
place Foch Eglise Notre Dame de l’Espinasse Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Dans ce lieu emblématique chargé d’histoire, le DUO Cum’è Voci vous invite à un voyage musical au cœur de la Corse, entre tradition, émotion et partage. Un moment unique où les harmonies vocales résonneront dans ce cadre patrimonial exceptionnel, offrant une expérience authentique et profondément humaine.
Mercredi 12 août 2026 à 21h à l’église Notre-Dame de l’Espinasse à Millau
tarif unique 15 euros (350 places)
gratuit moins de 10 ans accompagnés
placement libre
Arrêt des ventes à 19h30 le 12/08/2026 SUR LE SITE EXPLORE MILLAU DE l’OFFICE DE TOURISME
CLIQUER ICI POUR RESERVER
Ouverture des portes à 20h avec une billetterie sur place, pour les places restantes
Liens réseaux
FACEBOOK https://www.facebook.com/profile.php?id=61550704306186
SITE INTERNET https://cumevoci.alliumprod.fr/
YOUTUBE https://www.youtube.com/@CUMEVOCI 15 .
place Foch Eglise Notre Dame de l’Espinasse Millau 12100 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chants Corses Concert de Cum’ è Voci Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Millau (Aveyron)
- l’Ultraveyronnaise Millau 11 juillet 2026
- Millau Jazz Festival 2026 Millau 15 juillet 2026
- Soirée Vendredi 17 juillet| 3 Concerts Duo Brady | La vie d’après (19h) + Léa Maria Fries (21h) + Vincent Peirani Quintet Living Being IV (22h30) Duo Brady | La vie d’après- Millau Jazz Festival Millau 17 juillet 2026
- Fuite(s) pour Flûte(s) Millau Jazz Festival 2026 Millau 17 juillet 2026
- 55 ème Bourse internationale aux minéraux et fossiles avenue Charles de Gaulle Millau 17 juillet 2026