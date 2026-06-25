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Festival du film d’aventure, L’Estivale 360 degrés d’aventure Millau

Festival du film d’aventure, L’Estivale 360 degrés d’aventure Millau

Festival du film d’aventure, L’Estivale 360 degrés d’aventure Millau mercredi 5 août 2026.

Adresse
Parc des Sports de Millau
Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Tarif
5 Tarif enfant 6-12 ans

Millau

Festival du film d’aventure, L’Estivale 360 degrés d’aventure

Parc des Sports de Millau Millau Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
6-12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

5  .

Parc des Sports de Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 22 83 92 22  contact@360degresdaventure.fr

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English :

L’événement Festival du film d’aventure, L’Estivale 360 degrés d’aventure Millau a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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