La Fabrick des Z’enfants 2026 Théâtre de la Fabrick Millau

La Fabrick des Z’enfants 2026

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-25

2026 14e édition ! Festival de théâtre jeune public et familial proposé par la Cie Création Ephémère !

Festival de Théâtre jeune public et familial proposé par la Cie Création Éphémère.

Des compagnies de théâtre, une quarantaine de bénévoles, cinq jours de spectacles vivants, sous la fraîcheur des voûtes d’une ancienne mégisserie… .

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2026: 14th edition! Young-audience and family theater festival presented by Cie Création Ephémère!

L’événement La Fabrick des Z’enfants 2026 Millau a été mis à jour le 2026-01-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)