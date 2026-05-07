Exposition jazzin BD Jardins de la Mairie Millau

Millau

Exposition jazzin BD

Jardins de la Mairie Espace culture Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-06-16

Le jazz et la BD partagent le goût de l’improvisation et de la créativité. Les deux arts valorisent la spontanéité et l’expression personnelle. Il était donc tout naturel de retrouver dans l’équipe de JAZZ IN de grands amateurs de jazz et de BD, à l’instar de Roger BERTRAND, collectionneur angoumoisin et jazzophile iconoclaste. Sous la direction de J.Paul GAMBIER, l’exposition réunit 25 affiches de la défunte revue JAZZMAN, autant de pochettes originales de vinyles 30 cm et une dizaine d’ouvrages, tous illustrés en mode BD. .

Jardins de la Mairie Espace culture Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 82 47 info@millaujazz.fr

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English :

L’événement Exposition jazzin BD Millau a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)