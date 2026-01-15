Wish One Gravel Millau Grands Causses (UCI Gravel World Series) Millau

Wish One Gravel Millau Grands Causses (UCI Gravel World Series)

Départ du Domaine de St Estève Millau Aveyron

Début : Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

2026-06-14

La Wish One Millau Grands Causses revient en 2026 pour une 5ème édition au cœur du Parc Naturel des Grands Causses.

UCI 130 km Élites F/H + Femmes 19–50 ans Hommes 19–60 ans*

UCI 80 km Femmes 50+ Hommes 60+*

Open 80 km À partir de 17 ans* (U19)

Open 40 km À partir de 15 ans* (U17)

CONTACTS

Mail : contact@wishonecycles.com

Site web https://wishonegravelrace.com/

Instagram https://www.instagram.com/wish_one_gravel_race/?hl=fr

Facebook https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwishonegravelrace%2F%3Flocale%3Dfr_FR



Lien Vidéo Best Of 2024 https://www.youtube.com/watch?v=JS3ARW1fTQ0&t=2s

LOCALISATION

Départ du Domaine de St Estève, Av. de Millau Plage, 12100 Millau

Arrivée aux Cazalous (Wish One SAS), Les Cazalous, Av. de Saint-Affrique, 12100 Creissels .

English :

The Wish One Millau Grands Causses returns in 2026 for a 5th edition in the heart of the Parc Naturel des Grands Causses.

