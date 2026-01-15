Wish One Gravel Millau Grands Causses (UCI Gravel World Series) Millau
Wish One Gravel Millau Grands Causses (UCI Gravel World Series) Millau dimanche 14 juin 2026.
Wish One Gravel Millau Grands Causses (UCI Gravel World Series)
Départ du Domaine de St Estève Millau Aveyron
Tarif : – –
Date : Dimanche 2026-06-14
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
La Wish One Millau Grands Causses revient en 2026 pour une 5ème édition au cœur du Parc Naturel des Grands Causses.
UCI 130 km Élites F/H + Femmes 19–50 ans Hommes 19–60 ans*
UCI 80 km Femmes 50+ Hommes 60+*
Open 80 km À partir de 17 ans* (U19)
Open 40 km À partir de 15 ans* (U17)
CONTACTS
Mail : contact@wishonecycles.com
Site web https://wishonegravelrace.com/
Instagram https://www.instagram.com/wish_one_gravel_race/?hl=fr
Facebook https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwishonegravelrace%2F%3Flocale%3Dfr_FR
Lien Vidéo Best Of 2024 https://www.youtube.com/watch?v=JS3ARW1fTQ0&t=2s
LOCALISATION
Départ du Domaine de St Estève, Av. de Millau Plage, 12100 Millau
Arrivée aux Cazalous (Wish One SAS), Les Cazalous, Av. de Saint-Affrique, 12100 Creissels .
Départ du Domaine de St Estève Millau 12100 Aveyron Occitanie contact@wishonecycles.com
English :
The Wish One Millau Grands Causses returns in 2026 for a 5th edition in the heart of the Parc Naturel des Grands Causses.
