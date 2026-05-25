Cabaret chAbAret Chakana Ecole du cirque Chakana Millau

Millau

Cabaret chAbAret Chakana

Ecole du cirque Chakana 46 bd Richard Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le ChAbAret Kesako ?

C’est un cabaret 100 pour cent SUPER local produit par nos amis artistes qui gravitent autour de Chakana.

Ce sont 4 compagnies et 12 artistes : professeurs et élèves au sein de l’association, utilisateurs de l’espace pour créer, inventer, proposer des stages, s’entraîner, danser, soutenir…

Circassiens, clowns, magiciens, mat chiniste, musiciens, danseurs et danseuses aérien, jongleurs et contorsionnistes

Tout ces artistes à Millau et alentours ?

Et ouiii, le ChAbAret c’est une porte ouverte au sein de cette petite boite créative, située dans la chapelle de l’Hôtel Dieu afin de venir percer les secrets de celles et ceux qui foulent nos tapis tout au long de l’année

Quasi 20 ans, pour Chakana, un beau brin de racine !

Nous vous espérons nombreux et heureux pour ce premier ChAbAretBaret !

Sur place : de quoi se désaltérer et grignotter !

PAF : 5 euros

Pour Chakana, Julie

06 76 52 73 33 5 .

Ecole du cirque Chakana 46 bd Richard Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 76 52 73 33

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English :

L’événement Cabaret chAbAret Chakana Millau a été mis à jour le 2026-05-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)