Cie ORageuse Terrien.ne.s – la Fabrick Théâtre de la Fabrick Millau

Millau

Cie ORageuse Terrien.ne.s – la Fabrick

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Théâtre de la Fabrick

Mardi 16 JUIN à 20H30

Cie ôRageuse

TERRIEN.NE.S Les Ulysses (Tout public)

Crédit photo : Cie ôRageuse

Une traversée contemporaine inspirée du mythe d’Ulysse, réécrite à partir des mots, des gestes et des imaginaires des participant·es. Ici, Ulysse n’est plus un héros solitaire, mais une multitude de voix. Une pluralité de parcours. Une humanité en mouvement. Entre fragments de récits, images chorégraphiques, chants et textes, le plateau devient un territoire commun ! Un spectacle vibrant, profondément humain, où l’art devient un espace de rencontre, de dignité et de joie.

Accompagnement à l’écriture et au jeu, mise en scène Sarah Carlini, musiques Guilhem Artieres, chorégraphie Julie Allain, costumes et décors Corinne Bodu.

TERRIEN.NES est une opération portée conjointement par le CADA Habitat et Humanisme de Saint-Affrique et le Département de l’Aveyron, au titre de l’appel à projet Culture et lien social, avec le soutien du Ministère de la culture dans le cadre de l’appel à projet Actions culturelles et Langue Française , la mairie de Saint-Affrique et la Mission locale de Saint Affrique.

Les échappées Le documentaire de Régis Dequeker à découvrir https://youtu.be/TnnEcihfmrY

Soirée au chapeau dans la limite des places disponibles

Réservations par mail : difforageuse@gmail.com / Renseignements ISABELLE BRINGUET Diffusion et Coordination- 06 15 55 56 80 .

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.fr

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English :

L’événement Cie ORageuse Terrien.ne.s – la Fabrick Millau a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)