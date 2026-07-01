Exposition Abris pour rêves d’enfants Théâtre de la Fabrick Millau
samedi 25 juillet 2026 · Théâtre de la Fabrick · Millau
Informations pratiques
Millau
Exposition Abris pour rêves d’enfants
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-25
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-25
Dans le cadre du festival La Fabrick aux Z’Enfants
Ils ont été conçu par des enfants 5 à 11 ans fréquentant les ateliers du mercredi de Jean-Paul Delaitte (Arts Nature Passion), proche voisin et ami de la Fabrick.
Chacune de ces oeuvres singulières et uniques ont été réalisées avec des matériaux identiques mis à leur disposition, ou apportés par les jeunes plasticien(ne)s. Elles témoignent ainsi d’une manière évidente, par leur expression, de la sensibilité particulière et de la personnalité propres à chacun de ces jeunes artistes. .
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com
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English :
As part of the La Fabrick festival at Z’Enfants
L’événement Exposition Abris pour rêves d’enfants Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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