Exposition Abris pour rêves d’enfants Théâtre de la Fabrick Millau

Informations pratiques

Millau

Exposition Abris pour rêves d’enfants

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-25

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre du festival La Fabrick aux Z’Enfants

Ils ont été conçu par des enfants 5 à 11 ans fréquentant les ateliers du mercredi de Jean-Paul Delaitte (Arts Nature Passion), proche voisin et ami de la Fabrick.

Chacune de ces oeuvres singulières et uniques ont été réalisées avec des matériaux identiques mis à leur disposition, ou apportés par les jeunes plasticien(ne)s. Elles témoignent ainsi d’une manière évidente, par leur expression, de la sensibilité particulière et de la personnalité propres à chacun de ces jeunes artistes. .

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com

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English :

As part of the La Fabrick festival at Z’Enfants

L’événement Exposition Abris pour rêves d’enfants Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)