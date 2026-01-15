55 ème Bourse internationale aux minéraux et fossiles avenue Charles de Gaulle Millau

55 ème Bourse internationale aux minéraux et fossiles

avenue Charles de Gaulle Parc de la Victoire et salle des fêtes Millau Aveyron

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

2026-07-17

Événement phare du sud de la France, la bourse aux minéraux et fossiles de Millau est le grand rendez-vous estival entre les collectionneurs, le grand public et les professionnels.

La bourse internationale aux minéraux et fossiles se déroulera au Parc de la Victoire et dans la salle des fêtes de Millau.

250 exposants de 15 nationalités venus du monde entier qu’ils soient professionnels ou amateurs vous proposeront un voyage unique à la découverte des joyaux de la terre minéraux, fossiles, pierres taillées, bijoux.

Les visiteurs collectionneurs, passionnés ou simples curieux pourront admirer et acquérir ces merveilles de la nature, avec un large choix de pierres brutes (minéraux et cristaux), taillées (gemmes), fossiles, météorites.

C’est une immersion totale dans un monde fascinant, où l’émerveillement est garanti grâce à la diversité des pierres proposées sous toutes les formes et couleurs. Chaque minéral est unique et ses caractéristiques permettent d’en apprendre d’avantage sur la géologie de notre planète.

Pour les amoureux des bijoux, ce sera une excellente occasion de découvrir les créateurs qui subliment les gemmes et en font des pièces uniques et originales.

Samedi 9h 19h

Dimanche 9h 18h

Entrée 4€ (Gratuit pour les moins de 12 ans)

Tarif 3 jours 10 €

Restauration et buvette sur place

Parking gratuit

Animations et conférences 4 .

avenue Charles de Gaulle Parc de la Victoire et salle des fêtes Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 09 02 22 03 mineraux.millau2016@gmail.com

English :

A flagship event in the south of France, the Millau Mineral and Fossil Exchange is the major summer meeting place for collectors, the general public and professionals.

