l’Ultraveyronnaise

Millau Aveyron

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

2026-07-11

L'Ultr'Aveyronnaise 210 km & 3200 D+ au cœur de l'Aveyron

Bienvenue sur la page officielle de l’Ultr’Aveyronnaise, la nouvelle aventure cycliste longue distance entièrement tracée en Aveyron.

Organisé par l’équipe de La Caussenarde, référence régionale en VTT et gravel, cet événement propose un défi sportif authentique et exigeant accessible à tous les passionnés de vélo de route.Un parcours 100 % Aveyron

L’Ultr’Aveyronnaise vous emmène sur plus de 200 km de routes départementales, sinueuses, sauvages et splendides, cumulant environ 3200 m de dénivelé positif.

Le tracé traverse quelques-uns des plus beaux secteurs du territoire.

Un itinéraire pensé pour les amateurs(trices) de grand défis, de longues distances et de découverte territoriale… sur deux roues.Des ravitaillements avec produits d’exception

Parce que l’Aveyron, c’est aussi la gastronomie, nos ravitaillements mettront en avant des produits locaux de qualité pour accompagner votre effort et valoriser les producteurs du territoire.Un événement convivial, soutenu par une équipe de bénévoles

L’Ultr’Aveyronnaise, c’est aussi une ambiance familiale et bienveillante.

Une vingtaine de bénévoles seront mobilisés pour assurer l’accueil, la sécurité, la restauration et la logistique générale. Un impact local fort

En accueillant environ 100 cyclistes et leurs familles, l’événement contribue au dynamisme du territoire, à la promotion du cyclotourisme et au rayonnement des paysages aveyronnais. Un format BRM type cyclo-montagnarde

Organisé dans l’esprit des Brevet de Randonneur Mondial (BRM), l’événement se déroule sans classement, en autonomie, avec respect du code de la route, et un délai maximum défini selon les standards ACP (ici 13h)

Chaque participant vivra une expérience longue distance authentique, encadrée par une structure experte et reconnue.Rejoignez l’aventure !

Que vous soyez randonneur longue distance, cycliste confirmé ou amateur de défis sportifs, l’Ultr’Aveyronnaise vous attend pour une journée intense et mémorable.

Inscriptions ouvertes début d’année 2026

Trace et informations pratiques envoyées avant l’événement .

Millau 12100 Aveyron Occitanie contact@clubcyclomillau.fr

English :

