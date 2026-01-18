Festival Sites et Sons 2026 Millau

Festival Sites et Sons 2026

Début : 2026-07-23

fin : 2026-08-27

Concerts, 1ères parties, animations… Buvette et restauration locavores. 7 dates de l’été, 7 lieux différents et exceptionnels ! Ambiance festoche garantie !

Une occasion unique de découvrir des sites souvent hors des grands circuits touristiques et de créer un temps de rencontre fort entre artistes, villageois et visiteurs.

Divers lieux autour de Millau & Grands Causses

️Un festival itinérant unique qui fait résonner près de 200 concerts depuis 15 ans, dans des sites patrimoniaux remarquables (viaduc, chapelles, prieurés…). Dès 19 h, les lieux s’ouvrent avec spectacles familials + concerts festifs pour une immersion musicale au cœur du patrimoine local. La programmation se veut éclectique, à la fois dans un esprit de découverte culturelle et pour tenter de coller au mieux à l’esprit des lieux et des habitants qui nous accueillent. On oscille ainsi entre hip hop, rap, musique latino, funk, chansons françaises, rock, blues, pur free jazz et bien d’autres encore.

Restauration & buvette locavore

ℹ️ Infos pratiques

Accueil dès 19h, spectacle, tremplin et concert en suivant.

️ Tarif 10 €/soirée,

Covoiturage conseillé (Mobicoop)

Buvette/restauration pas de CB, espèces/chèques uniquement

PROGRAMMATION EN COURS .

ATTENTION LE LIEU ET LA COMMUNE CHANGENT CHAQUE SEMAINE Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 02 42 contact@ot-millau.fr

English :

Concerts, opening acts, entertainment… Locavore refreshments and catering. 7 summer dates, 7 different, exceptional venues! Fest atmosphere guaranteed!

