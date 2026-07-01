Le jardin Poetick Théâtre de la Fabrick Millau
samedi 25 juillet 2026 · Théâtre de la Fabrick · Millau
Informations pratiques
Millau
Le jardin Poetick
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-25
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-25
Dans le cadre du festival La Fabrick aux Z’Enfants
Chaque jour du Festival, à partir de 17h, une petite surprise poétique, mais surtout très éphémère à croiser, ou même venir prendre le temps de voir, ressentir et écouter quelques instants, là-bas, quelque part dans le Jardin de la Mairie…
A vous d’y chercher et trouver un petit banc rouge ! .
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com
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English :
As part of the La Fabrick festival at Z’Enfants
L’événement Le jardin Poetick Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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