DJ Dudu Cantoche Théâtre de la Fabrick Millau
samedi 25 juillet 2026 · Théâtre de la Fabrick · Millau
Informations pratiques
Millau
DJ Dudu Cantoche
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Dans le cadre du festival La Fabrick des Z’enfants
Un « night-club de poche », dans la cour du Bar’Bouille, pour petits et grands un moment festif, familial et artistique, en présence des artistes du festival.
L’occasion de vous présenter les temps forts de cette 14ème édition.
En compagnie du DJ DUDU CANTOCHE, dansez jusqu’au 12ème coup de minuit !
Cousin éloigné de « Toto Baloche », « Dudu Cantoche », c’est un petit moment à partager en famille, entre petits et grands Z’enfants.
Une récréation sonore avec Dudu Groove, Dudu Boum-Boum et de la bonne Zizique de toutes les couleurs !
Avec toute l’équipe du festival
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Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com
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As part of the La Fabrick des Z’enfants festival
L’événement DJ Dudu Cantoche Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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