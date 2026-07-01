DJ Dudu Cantoche Théâtre de la Fabrick Millau

Informations pratiques

Millau

DJ Dudu Cantoche

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre du festival La Fabrick des Z’enfants

Un « night-club de poche », dans la cour du Bar’Bouille, pour petits et grands un moment festif, familial et artistique, en présence des artistes du festival.

L’occasion de vous présenter les temps forts de cette 14ème édition.

En compagnie du DJ DUDU CANTOCHE, dansez jusqu’au 12ème coup de minuit !

Cousin éloigné de « Toto Baloche », « Dudu Cantoche », c’est un petit moment à partager en famille, entre petits et grands Z’enfants.

Une récréation sonore avec Dudu Groove, Dudu Boum-Boum et de la bonne Zizique de toutes les couleurs !

Avec toute l’équipe du festival

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Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.com

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English :

As part of the La Fabrick des Z’enfants festival

L’événement DJ Dudu Cantoche Millau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)