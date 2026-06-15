Nouveauté 2026 Balade pastorale sur le Larzac avec le CPIE Millau
Nouveauté 2026 Balade pastorale sur le Larzac avec le CPIE Millau lundi 20 juillet 2026.
Millau
Nouveauté 2026 Balade pastorale sur le Larzac avec le CPIE
CPIE DU ROUERGUE Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03
Balade familiale au bord du Tarn à la recherche des castors d’Europe !
Balade familiale, à MILLAU, sur le Larzac ( A PARTIR DE 8 ANS )
– Inscription obligatoire
Les lundi 20 juillet/ lundi 27 juillet/ lundi 3 aout
Au cours de cette balade, nous découvrirons le patrimoine bâti et naturel des Causses, l’histoire des premiers hommes avec un focus sur le pastoralisme d’aujourd’hui.
5 km aller-retour : 70m+ facile. Horaires : de 18h à 20h
ACCESSIBLE A PARTIR DE 8 ANS INCLUS (si marcheur)
Pas de poussette. Non accessible aux personnes en situation de handicap.
MATERIEL
chaussures fermées bâtons de marche (non obligatoire) sac à dos avec de l’eau et un encas casquette ou chapeau
MINIMUM 4 PERSONNES MAXIMUM 15 PERSONNES
SUR RESERVATION lieu communiqué à l’inscription
Adulte et + de 18 ans 10 €
Enfant (7-17 ans) 6 €
Gratuit jusqu’à 6 ans 6 .
CPIE DU ROUERGUE Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 06 57
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English :
Family stroll along the Tarn in search of the beavers of Europe!
L’événement Nouveauté 2026 Balade pastorale sur le Larzac avec le CPIE Millau a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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