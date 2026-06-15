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Sur les traces du castor avec le CPIE Millau

Sur les traces du castor avec le CPIE Millau

Sur les traces du castor avec le CPIE Millau mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : CPIE DU ROUERGUE

Ville : 12100 Millau

Département : Aveyron

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif : 6 Tarif enfant

Millau

Sur les traces du castor avec le CPIE

CPIE DU ROUERGUE Millau Aveyron

Tarif : – – EUR
6
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05

Balade familiale au bord du Tarn à la recherche des castors d’Europe !
Balade familiale, à MILLAU, au bord du Tarn à la recherche des castors d’Europe ! ( A PARTIR DE 7 ANS )
Inscription obligatoire
Après avoir failli disparaître de tout ou partie de l’Europe, le castor a pris le statut d’espèce protégée et a été réintroduit dans l’Aveyron il y a environ 35 ans. Aujourd’hui cet animal ne semble plus être menacé et vous pouvez le découvrir ou redécouvrir lors d’une balade le long du Tarn. 
 Nous partirons sur ses traces à la recherche d’indices laissés derrière son passage. Et lorsqu’en soirée, le calme regagnera la rivière et ses berges, vous essayerez de l’observer.

ACCESSIBLE A PARTIR DE 7 ANS INCLUS
Les mercredi 22/07- mercredi 29 juillet/ mercredi 5 aout 19h30-22h
Prévoir une paire de jumelles (si possible)
Départ  à 19h30
MINIMUM 4 PERSONNES MAXIMUM 15 PERSONNES
 
Sur réservation   lieu communiqué à l’inscription
Adulte et + de 18 ans 10 €
Enfant (7-17 ans) 6 €
Gratuit jusqu’à 6 ans
  6  .

CPIE DU ROUERGUE Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 06 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family stroll along the Tarn in search of the beavers of Europe!

L’événement Sur les traces du castor avec le CPIE Millau a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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