Sur les traces du castor avec le CPIE Millau mercredi 22 juillet 2026.

Millau

Sur les traces du castor avec le CPIE

CPIE DU ROUERGUE Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05

Balade familiale au bord du Tarn à la recherche des castors d’Europe !

Balade familiale, à MILLAU, au bord du Tarn à la recherche des castors d’Europe ! ( A PARTIR DE 7 ANS )

Inscription obligatoire

Après avoir failli disparaître de tout ou partie de l’Europe, le castor a pris le statut d’espèce protégée et a été réintroduit dans l’Aveyron il y a environ 35 ans. Aujourd’hui cet animal ne semble plus être menacé et vous pouvez le découvrir ou redécouvrir lors d’une balade le long du Tarn.

Nous partirons sur ses traces à la recherche d’indices laissés derrière son passage. Et lorsqu’en soirée, le calme regagnera la rivière et ses berges, vous essayerez de l’observer.

ACCESSIBLE A PARTIR DE 7 ANS INCLUS

Les mercredi 22/07- mercredi 29 juillet/ mercredi 5 aout 19h30-22h

Prévoir une paire de jumelles (si possible)

Départ à 19h30

MINIMUM 4 PERSONNES MAXIMUM 15 PERSONNES



Sur réservation lieu communiqué à l’inscription

Adulte et + de 18 ans 10 €

Enfant (7-17 ans) 6 €

Gratuit jusqu’à 6 ans

6 .

CPIE DU ROUERGUE Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 06 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family stroll along the Tarn in search of the beavers of Europe!

L’événement Sur les traces du castor avec le CPIE Millau a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)