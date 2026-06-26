Foire aux vins d’Aveyron sur les berges du Tarn Millau vendredi 31 juillet 2026.

Millau

Foire aux vins d’Aveyron sur les berges du Tarn

Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Cet événement sera l’occasion de partir à la rencontre des vignerons aveyronnais et de découvrir leurs 4 AOP (Côtes de Millau, Marcillac, Entraygues-Le-Fel, Estaing) ainsi que leur IGP Aveyron.

Au programme

Kit dégustation à 5 €

Assiettes de nos amis AOP & IGP de l’Aveyron

Animation musicale .

Millau 12100 Aveyron Occitanie isabelle.vialettes@aveyron.chambagri.fr

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English :

L’événement Foire aux vins d’Aveyron sur les berges du Tarn Millau a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)