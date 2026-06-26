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Foire aux vins d’Aveyron sur les berges du Tarn Millau

Foire aux vins d’Aveyron sur les berges du Tarn Millau

Foire aux vins d’Aveyron sur les berges du Tarn Millau vendredi 31 juillet 2026.

Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Tarif

Millau

Foire aux vins d’Aveyron sur les berges du Tarn

Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Cet événement sera l’occasion de partir à la rencontre des vignerons aveyronnais et de découvrir leurs 4 AOP (Côtes de Millau, Marcillac, Entraygues-Le-Fel, Estaing) ainsi que leur IGP Aveyron.
Au programme
Kit dégustation à 5 €
Assiettes de nos amis AOP & IGP de l’Aveyron
Animation musicale   .

Millau 12100 Aveyron Occitanie   isabelle.vialettes@aveyron.chambagri.fr

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English :

L’événement Foire aux vins d’Aveyron sur les berges du Tarn Millau a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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