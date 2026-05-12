Mémoire des Mers Musiques de Syrie, Liban, Égypte, Irak et Balkans par l’Ensemble Samanûr Millau
Mémoire des Mers Musiques de Syrie, Liban, Égypte, Irak et Balkans par l’Ensemble Samanûr Millau jeudi 6 août 2026.
Millau
Mémoire des Mers Musiques de Syrie, Liban, Égypte, Irak et Balkans par l’Ensemble Samanûr
Millau Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Dans le cadre du 49e festival Musiques sacrées Musiques du monde
Le Liban de Georges Camil Abdallah, la Syrie et la Palestine d’Iyad Haimour, ainsi que l’Irak d’Amin Al Aiedy dialoguent avec les multiples racines de Milena Jeliazkova bulgares, arméniennes et macédoniennes. Porté par des textes anciens récités par Michel Wolkowitski, cet hommage musical célèbre la mémoire des mers, réunies en une seule et même matrice nourricière un espace de rencontre et d’apaisement, où s’effacent les peines et où renaît le désir d’un avenir plus lumineux. .
Millau 12100 Aveyron Occitanie
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English :
As part of the 49th Musiques Sacrées Musiques du Monde festival
L’événement Mémoire des Mers Musiques de Syrie, Liban, Égypte, Irak et Balkans par l’Ensemble Samanûr Millau a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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