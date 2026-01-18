Forum des associations Millau
Forum des associations Millau samedi 5 septembre 2026.
Forum des associations
Parc de la Victoire Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Salon des associations culturelles et sportives de la ville de Millau. Venez partager vos passions !
Une centaine d’associations millavoises et une trentaine de clubs MJC à découvrir.
Stands, animations, démonstrations …
AU PARC DE LA VICTOIRE
9h30-17h30
Espace restauration et buvette .
Parc de la Victoire Millau 12100 Aveyron Occitanie grandscaussesbenevolat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of cultural and sports associations of the city of Millau. Come and share your passions!
L’événement Forum des associations Millau a été mis à jour le 2026-01-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)