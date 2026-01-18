Forum des associations Millau

Forum des associations

Salon des associations culturelles et sportives de la ville de Millau. Venez partager vos passions !

Une centaine d’associations millavoises et une trentaine de clubs MJC à découvrir.

Stands, animations, démonstrations …

AU PARC DE LA VICTOIRE

9h30-17h30

Espace restauration et buvette .

Exhibition of cultural and sports associations of the city of Millau. Come and share your passions!

