Soirée Latino Lovers 14 août Mercure Ibis Hôtels Mercure Hôtel Millau
vendredi 14 août 2026 · Mercure Hôtel · Millau
Informations pratiques
Millau
Soirée Latino Lovers 14 août Mercure Ibis Hôtels
Mercure Hôtel 1 place de la Tine Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Dates les vendredis 14 et 21 août 2026
Tarif Gratuit (entrée libre)
Horaires De 19h00 à 20h30 / 21h00
Public Ouvert à tous (clients de l’hôtel comme visiteurs extérieurs)
Venez profiter d’une ambiance conviviale et chaleureuse avec des chanteurs en live lors d’une soirée Latinos à l’hôtel Ibis Mercure de Millau.
Danse Musique Cocktails .
Mercure Hôtel 1 place de la Tine Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 29 00
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English :
L’événement Soirée Latino Lovers 14 août Mercure Ibis Hôtels Millau a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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