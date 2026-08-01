Soirée Latino Lovers 14 août Mercure Ibis Hôtels Mercure Hôtel Millau

Informations pratiques

Millau

Soirée Latino Lovers 14 août Mercure Ibis Hôtels

Mercure Hôtel 1 place de la Tine Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Dates les vendredis 14 et 21 août 2026

Tarif Gratuit (entrée libre)

Horaires De 19h00 à 20h30 / 21h00

Public Ouvert à tous (clients de l’hôtel comme visiteurs extérieurs)

Venez profiter d’une ambiance conviviale et chaleureuse avec des chanteurs en live lors d’une soirée Latinos à l’hôtel Ibis Mercure de Millau.

Danse Musique Cocktails .

Mercure Hôtel 1 place de la Tine Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 29 00

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English :

L’événement Soirée Latino Lovers 14 août Mercure Ibis Hôtels Millau a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)