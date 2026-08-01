Atelier du mois d’août collectif SNOOZ ( ateliers créatifs et pour le recyclage) Collectif SNOOZ Millau
jeudi 13 août 2026 · Collectif SNOOZ · Millau
Informations pratiques
Millau
Atelier du mois d’août collectif SNOOZ ( ateliers créatifs et pour le recyclage)
Collectif SNOOZ 9 rue du Mandarous Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-21 2026-08-30
– 13 aout 15h-19h Reprise des permanences !
Après des vacances bien méritées, nous voilà de retour. Les permanences reprennent donc tranquillement. Venez profiter d’un local naturellement frais pour bricoler ou simplement discuter !
– 21 aout 9h-12h L’établi ambulant !
Venez réparer, bricoler, apprendre ou prendre des conseils en bricolage. Faites-nous part de vos besoins, nous viendrons bricoler avec vous, au pied de vos immeubles !
Rdv au croisement de la rue Droite et de la Peyrollerie,
GRATUIT
– 30 aout 16h-18h L’établi ambulant !
Venez réparer, bricoler, apprendre ou prendre des conseils en bricolage. Faites-nous part de vos besoins, nous viendrons bricoler avec vous, au pied de vos immeubles !
Rdv au quai Sully devant l’épicerie solidaire.
GRATUIT .
Collectif SNOOZ 9 rue du Mandarous Millau 12100 Aveyron Occitanie collectifsnooz@gmail.com
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English :
L’événement Atelier du mois d’août collectif SNOOZ ( ateliers créatifs et pour le recyclage) Millau a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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