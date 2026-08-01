Atelier du mois d’août collectif SNOOZ ( ateliers créatifs et pour le recyclage) Collectif SNOOZ Millau

Informations pratiques

Millau

Atelier du mois d’août collectif SNOOZ ( ateliers créatifs et pour le recyclage)

Collectif SNOOZ 9 rue du Mandarous Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-21 2026-08-30

– 13 aout 15h-19h Reprise des permanences !

Après des vacances bien méritées, nous voilà de retour. Les permanences reprennent donc tranquillement. Venez profiter d’un local naturellement frais pour bricoler ou simplement discuter !

– 21 aout 9h-12h L’établi ambulant !

Venez réparer, bricoler, apprendre ou prendre des conseils en bricolage. Faites-nous part de vos besoins, nous viendrons bricoler avec vous, au pied de vos immeubles !

Rdv au croisement de la rue Droite et de la Peyrollerie,

GRATUIT

– 30 aout 16h-18h L’établi ambulant !

Venez réparer, bricoler, apprendre ou prendre des conseils en bricolage. Faites-nous part de vos besoins, nous viendrons bricoler avec vous, au pied de vos immeubles !

Rdv au quai Sully devant l’épicerie solidaire.

GRATUIT .

Collectif SNOOZ 9 rue du Mandarous Millau 12100 Aveyron Occitanie collectifsnooz@gmail.com

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English :

L’événement Atelier du mois d’août collectif SNOOZ ( ateliers créatifs et pour le recyclage) Millau a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)