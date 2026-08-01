Concert lyrique Chants de l’âme Place Foch Millau

Informations pratiques

Millau

Concert lyrique Chants de l’âme

Place Foch Eglise Notre Dame de l’Espinasse Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

RECITALS LYRIQUES EN AVEYRON

CONCERTS LYRIQUES EXCEPTIONNELS EN AVEYRON

10 & 11 août 2026 Rodez & Millau

Dans le cadre de sa saison lyrique 2026, l’Association Les Contres Courants est heureuse de vous convier à deux soirées lyriques d’exception

Lundi 10 août à 19h30 Église Notre-Dame de l’Espinasse à Millau

Mardi 11 août à 20h30 Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption à Rodez

Ces concerts en entrée libre (réservation conseillée sur www.lyriquenaveyron.org) sont intitulés Chants de l’âme et s’inscrivent dans une démarche de démocratisation de l’art lyrique à travers le territoire aveyronnais.

LES ARTISTES

Invitée d’honneur cette saison la soprano d’origine réunionnaise Laetitia Volcey pour un concert à

deux voix lyriques et une pianiste pour faire vibrer le public

Laetitia Volcey Soprano (Voix des Outre-mer 2025 et professeur de chant au CRR Grand

Chalon)

Auguste Truel Baryton, talent Voix des Outre-mer et de l’Aveyron

Anne-Lise Pierre Pianiste

CHANTS DE L’ÂME UN VOYAGE MUSICAL ENTRE PRIÈRE, PASSION ET ÉMOTION

Le concert Chants de l’âme vous invite à un parcours musical empreint de spiritualité, de passion et

d’humanité, à travers quelques-unes des plus belles pages du répertoire lyrique.

La soirée s’ouvrira dans le recueillement avec le célèbre Ave Maria dit de Caccini, interprété en duo

par Laëtitia Volcey et Auguste Truel, offrant d’emblée une atmosphère de sérénité et d’émotion.

Le baryton Auguste Truel déploiera ensuite toute l’étendue de son expressivité à travers des œuvres

aussi contrastées que le virtuose Sorge infausta una procella extrait d’Orlando de Haendel, le

brillant Hai già vinta la causa des Noces de Figaro de Mozart, ou encore le bouleversant Sois

immobile de Guillaume Tell de Rossini. Il interprétera également De l’art, splendeur immortelle

de Benvenuto Cellini, ainsi que le saisissant Crucifixus de la Messa di Gloria de Puccini.

La soprano Laëtitia Volcey, reconnue pour l’intensité de son expression, fera vibrer le public avec le

redoutable Mi tradì de Donna Elvira dans Don Giovanni, l’émouvant Senza mamma de Suor

Angelica et le célèbre Vissi d’arte de Tosca, l’un des sommets du répertoire puccinien. Elle

apportera également toute sa finesse et son élégance à J’ai deux amants de L’Amour masqué

d’André Messager.

Les deux artistes se retrouveront tout au long de la soirée dans de magnifiques duos, témoignant de

leur complicité musicale. Ils interpréteront notamment le tendre Là ci darem la mano de Don

Giovanni, le pétillant Duo de la mouche d’Orphée aux Enfers d’Offenbach, ainsi que le célèbre

Heure exquise de La Veuve joyeuse de Lehár.

Une soirée riche en contrastes, mêlant musique sacrée, opéra, opéra-comique, opérette et comédie

musicale, où les émotions les plus profondes de l’âme humaine se révèlent à travers la puissance et

la beauté du chant.

UNE EXPÉRIENCE LYRIQUE ACCESSIBLE À TOUS

Ces concerts gratuits permettent à tous les publics d’accéder à l’excellence vocale dans un cadre

patrimonial remarquable. Une belle occasion de célébrer les talents lyriques issus des Outre-mer,

tout en mettant à l’honneur des œuvres incontournables de Massenet, Gounod, Bizet, Gershwin, et

bien d’autres.

INFOS PRATIQUES

Entrée libre Pré-réservations recommandées sur

www.lyriquenaveyron.org

Contact / Soutien / Partenariats

contact@lyriqueenaveyron.fr

AVEC LE SOUTIEN DE

le Département de l’Aveyron, Rodez Agglomération, Les Voix des Outre-mer, Les Contres Courants,

l’Ibis Rodez, François Arnaud Traiteur, et Verdié Voyages. .

Place Foch Eglise Notre Dame de l’Espinasse Millau 12100 Aveyron Occitanie contact@lyriqueenaveyron.fr

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English :

L’événement Concert lyrique Chants de l’âme Millau a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)