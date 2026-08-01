Concert lyrique Chants de l’âme Place Foch Millau
lundi 10 août 2026 · Place Foch · Millau
Informations pratiques
Millau
Concert lyrique Chants de l’âme
Place Foch Eglise Notre Dame de l’Espinasse Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
RECITALS LYRIQUES EN AVEYRON
CONCERTS LYRIQUES EXCEPTIONNELS EN AVEYRON
10 & 11 août 2026 Rodez & Millau
Dans le cadre de sa saison lyrique 2026, l’Association Les Contres Courants est heureuse de vous convier à deux soirées lyriques d’exception
Lundi 10 août à 19h30 Église Notre-Dame de l’Espinasse à Millau
Mardi 11 août à 20h30 Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption à Rodez
Ces concerts en entrée libre (réservation conseillée sur www.lyriquenaveyron.org) sont intitulés Chants de l’âme et s’inscrivent dans une démarche de démocratisation de l’art lyrique à travers le territoire aveyronnais.
LES ARTISTES
Invitée d’honneur cette saison la soprano d’origine réunionnaise Laetitia Volcey pour un concert à
deux voix lyriques et une pianiste pour faire vibrer le public
Laetitia Volcey Soprano (Voix des Outre-mer 2025 et professeur de chant au CRR Grand
Chalon)
Auguste Truel Baryton, talent Voix des Outre-mer et de l’Aveyron
Anne-Lise Pierre Pianiste
CHANTS DE L’ÂME UN VOYAGE MUSICAL ENTRE PRIÈRE, PASSION ET ÉMOTION
Le concert Chants de l’âme vous invite à un parcours musical empreint de spiritualité, de passion et
d’humanité, à travers quelques-unes des plus belles pages du répertoire lyrique.
La soirée s’ouvrira dans le recueillement avec le célèbre Ave Maria dit de Caccini, interprété en duo
par Laëtitia Volcey et Auguste Truel, offrant d’emblée une atmosphère de sérénité et d’émotion.
Le baryton Auguste Truel déploiera ensuite toute l’étendue de son expressivité à travers des œuvres
aussi contrastées que le virtuose Sorge infausta una procella extrait d’Orlando de Haendel, le
brillant Hai già vinta la causa des Noces de Figaro de Mozart, ou encore le bouleversant Sois
immobile de Guillaume Tell de Rossini. Il interprétera également De l’art, splendeur immortelle
de Benvenuto Cellini, ainsi que le saisissant Crucifixus de la Messa di Gloria de Puccini.
La soprano Laëtitia Volcey, reconnue pour l’intensité de son expression, fera vibrer le public avec le
redoutable Mi tradì de Donna Elvira dans Don Giovanni, l’émouvant Senza mamma de Suor
Angelica et le célèbre Vissi d’arte de Tosca, l’un des sommets du répertoire puccinien. Elle
apportera également toute sa finesse et son élégance à J’ai deux amants de L’Amour masqué
d’André Messager.
Les deux artistes se retrouveront tout au long de la soirée dans de magnifiques duos, témoignant de
leur complicité musicale. Ils interpréteront notamment le tendre Là ci darem la mano de Don
Giovanni, le pétillant Duo de la mouche d’Orphée aux Enfers d’Offenbach, ainsi que le célèbre
Heure exquise de La Veuve joyeuse de Lehár.
Une soirée riche en contrastes, mêlant musique sacrée, opéra, opéra-comique, opérette et comédie
musicale, où les émotions les plus profondes de l’âme humaine se révèlent à travers la puissance et
la beauté du chant.
UNE EXPÉRIENCE LYRIQUE ACCESSIBLE À TOUS
Ces concerts gratuits permettent à tous les publics d’accéder à l’excellence vocale dans un cadre
patrimonial remarquable. Une belle occasion de célébrer les talents lyriques issus des Outre-mer,
tout en mettant à l’honneur des œuvres incontournables de Massenet, Gounod, Bizet, Gershwin, et
bien d’autres.
INFOS PRATIQUES
Entrée libre Pré-réservations recommandées sur
www.lyriquenaveyron.org
Contact / Soutien / Partenariats
contact@lyriqueenaveyron.fr
AVEC LE SOUTIEN DE
le Département de l’Aveyron, Rodez Agglomération, Les Voix des Outre-mer, Les Contres Courants,
l’Ibis Rodez, François Arnaud Traiteur, et Verdié Voyages. .
Place Foch Eglise Notre Dame de l’Espinasse Millau 12100 Aveyron Occitanie contact@lyriqueenaveyron.fr
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English :
L’événement Concert lyrique Chants de l’âme Millau a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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