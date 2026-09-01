La montée Classic du Viaduc ( motos et side-cars anciens) Club moto MJC Millau Millau
samedi 19 septembre 2026 · Millau
Informations pratiques
Millau
La montée Classic du Viaduc ( motos et side-cars anciens) Club moto MJC Millau
SOUS LE VIADUC DE MILLAU (ANCIENNE AIRE DES CAZALOUS) Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
ACCES POUR LES SPECTATEURS
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
2026 2e édition
La version 2026 est programmée les 19 et 20 septembre prochains, avec une jauge portée à 100 participants. Le format reste inchangé. Le samedi sera consacré à l’accueil, aux inscriptions, aux contrôles techniques et à l’installation du paddock, un espace ouvert au public pour approcher les pilotes, échanger et admirer les machines.
Le dimanche, place au spectacle. À partir de 9 heures, les motos puis les side-cars s’élanceront après une descente groupée sur un tracé de 2 kilomètres et 121 mètres de dénivelé, entre le pont bleu (route de Peyre) et l’aire des Cazalous, sous le viaduc. Sur cette route fermée à la circulation, chaque participant effectuera plusieurs montées. Sans chrono, le plaisir de rouler et d’enchaîner les passages prime, avec un parcours mêlant lignes droites, virages techniques et chicanes, idéal pour ces machines anciennes
INSCRIPTION POUR LES PILOTES CLIQUER ICI 0 .
SOUS LE VIADUC DE MILLAU (ANCIENNE AIRE DES CAZALOUS) Millau 12100 Aveyron Occitanie
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English :
2026: 2nd Edition
L’événement La montée Classic du Viaduc ( motos et side-cars anciens) Club moto MJC Millau Millau a été mis à jour le 2026-08-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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