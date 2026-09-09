Démonstration : les savoir-faire liés à la ganterie en pays de Millau, intégrant l’élevage pastoral et la transformation des matières naturelles., Maison de la région, Millau

Informations pratiques

Démonstration : les savoir-faire liés à la ganterie en pays de Millau, intégrant l’élevage pastoral et la transformation des matières naturelles. Vendredi 18 septembre, 09h30 Maison de la région Aveyron

Gratuit, nombre de places limités aux écoles partenaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Plus de 100 élèves, enseignants, résidents de Maisons de retraite , se retrouvent autour d’ateliers ludo-éducatifs, quiz autour du patrimoine culturel immatériel en danger, thème 2026 des Journées Européennes du Patrimoine, et d’une exposition photos liés à la candidature.

PROGRAMME PATRIMOINE EN DANGER :

9H30 – Maison de Ma Région à Millau partages ludo-éducatifs « Patrimoine culturel immatériel en danger » suivis de témoignages de praticiens autour du cuir et l’élevage avec les Jeunes Agriculteurs, Alliance Franc Cuir, les praticiens et praticiens membres de l’association Sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel en Pays de Millau et les élus.

10H15 – « Déambulations culturelles, c’est merveilleux ! » pour les plus grands du Pays de Millau autour de la découverte du patrimoine culturel immatériel, visite d’ateliers d’artisans

10H15 – Ateliers ludo-éducatifs pour les plus petits avec les retraités autour des « savoir-faire liés à la Ganterie en Pays de Millau ». Les dessins crées durant toute la matinée, seront intégrés au premier numéro du Cahier « Mon Patrimoine Vivant en Coloriages » par l’Association SPCIPM

11H30 – Vernissage Joyeux avec les élèves de la maternelle à la terminale Exposition « Les savoir-faire liés à la Ganterie : de l’élevage pastorale, à la connaissance et transformation des matières naturelles, à l’art de confectionner le Gant » en présence de praticiennes et praticiens de différentes régions de France

Remerciements: La DRAC Occitanie, la Sous-préfecture de Millau, la Maison de Ma Région Millau-Rodez, le Foyer Soleil, l’EHPAD Les Terrasses des Causses, les Jeunes Agriculteurs, Alliance France Cuir, la Ville de Millau, la Communauté de communes Millau Grands Causses, le Département de l’Aveyron, la Région Occitanie, le Groupe scolaire Jeanne-d’Arc, ainsi que les élus et parlementaires des six départements concernés.

Evènement sous la direction d’Olivier Fabre, Président de l’association SPCIPM et de Nadia Bédar, Directrice de la candidature PCI, en coordination avec Maguelone Crouzat et Elise Coste Région Occitanie

Co-organisateurs : SPCIPM, Maison de la Région avec la participation de la Mairie de Millau, Com Com Millau Grands Causses, le foyer Soleil Pays de Millau, les écoles du Pays de Millau

Consultez : https://www.patrimoinevivantdupaysdemillau.org/fr-fr/

Visionnez Les Petits Tabliers du Gantier Levez les Yeux !

Maison de la région Place de la fraternité 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie 05 61 39 68 12 https://www.patrimoinevivantdupaysdemillau.org/fr-fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 39 68 12 »}] [{« link »: « https://www.patrimoinevivantdupaysdemillau.org/fr-fr/ »}, {« data »: {« author »: « PATRIMOINE VIVANT DU PAYS DE MILLAU », « cache_age »: 86400, « description »: « Deuxiu00e8me u00e9dition de lu2019opu00e9ration u00ab des petits tabliers du gantier, levez les yeux! u00bb organisu00e9 par lu2019association Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatu00e9riel du Pays de Millau u00e0 la Maison de ma ru00e9gion avec 100 enfants de Millau dans le cadre des Journu00e9es europu00e9ennes du patrimoine. Pru00e9sentation de nos savoir-faire locaux, de lu2019agro-pastoralisme u00e0 la transformation des matiu00e8res naturelles, u00e0 lu2019art de confectionner le gant et des liens fort qui unissent notre territoire avec le rugby. Cu2019u00e9tait un moment fort pour nos enfants !nnMerci aux u00e9coles de Millau, de Saint Felix de Sorgues et de Saint Rome de Cernon. Merci u00e0 la Maison de ma Ru00e9gion Millau, u00e0 Madame la Maire Emmanuelle Gazel, u00e0 Julien Hanchir, u00e0 Alexandre Vialette, u00e0 Serge Secail, Lucie Heran, u00e0 la Mu00e9gisserie Richard, Maguelone, Elise Coste, u00e0 Olivier Fabre, pru00e9sident de l’association SPCIPM et Nadia Bedar, directrice de candidature.nnDroit u00e0 l’image Association SPCIPM – ru00e9alisation par Pascal Marty Millau Communication 2023 », « type »: « video », « title »: « Les petits tabliers du gantier, levez les yeux! u00e0 Millau », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/r6GHvaGeBos/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=r6GHvaGeBos », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCWzC5eAC7-gB0Od1o4egkyQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Plus de 100 élèves, enseignants, résidents de Maisons de retraite , se retrouvent autour d’ateliers ludo-éducatifs, quiz autour du patrimoine culturel immatériel en danger et d’une exposition photos …

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