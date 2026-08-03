Informations pratiques

Fouras

Cirque Rico Zavatta

Prairie du Casino Fouras Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 18:00:00

fin : 2026-08-04 19:30:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05

Spectacle de cirque traditionnel

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Prairie du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 77 77 97 cirquecombellas@outlook.fr

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English : Rico Zavatta Circus

Traditional circus show

L’événement Cirque Rico Zavatta Fouras a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan