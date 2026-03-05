Cirque Zavatta à côté du bowling Bergerac
Cirque Zavatta à côté du bowling Bergerac vendredi 13 mars 2026.
à côté du bowling Route de Bordeaux Bergerac Dordogne
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Profitez de places à -50% sur toutes les catégories, offre valable uniquement sur notre site internet www.nouveau-cirque-zavatta.com avec le code promo ZAV26
Électrisant , nouveau Spectacle 2026 ! Un show unique qui vous transporte dans un univers futuriste et dans un voyage latino, où chaque instant émerveillera et fascinera petits et grands.
Durée du spectacle 1h45 + 20 min d’entracte, chapiteau chauffé.
Ouverture du chapiteau 1h avant chaque séance.
Chapiteau tout confort avec siège individuel.
Chapiteau d’accueil, petite restauration (barbe à papa, pop-corn, crêpe, churros, frites, hot-dog, bonbons, friandises, boissons etc.)
Toute l’équipe du Nouveau Cirque Zavatta vous souhaite un bon spectacle ! .
à côté du bowling Route de Bordeaux Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 52 31 60 c.poujol@nouveau-cirque-zavatta.com
