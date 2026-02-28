Visite guidée de Bergerac face au restaurant Le Bellevue Bergerac

Visite guidée de Bergerac

face au restaurant Le Bellevue Quai Salvette Bergerac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Visite guidée à 10h et à 14h.

Partez à la découverte de la vieille ville de Bergerac lors d’une visite guidée conviviale avec Camille, guide conférencière locale. Une visite rythmée par l’histoire, les anecdotes et les petites curiosités. Entre ruelles médiévales, maisons à colombages et légende autour de Cyrano… un véritable voyage dans le temps au cœur du Périgord.

La visite dure 1h30.

RESERVATION OBLIGATOIRE, nombre de places limité. Lors de la réservation en ligne, pensez à bien sélectionner la bonne date dans le calendrier. .

face au restaurant Le Bellevue Quai Salvette Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 46 13 76 camille.guide88@gmail.com

