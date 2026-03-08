Soirée jeux de rôle Place Bellegarde Bergerac

Soirée jeux de rôle

Place Bellegarde Ludothèque Bergerac Dordogne

SOIRÉE JEUX DE RÔLE Animée par l’association Les Rôlistes du Périgord Pourpre. Apportez vos grignotes et boissons (sans alcool).

Pour les 12-18 ans accompagnés d’un adulte.

Entrée gratuite sur inscription. .

Place Bellegarde Ludothèque Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr

