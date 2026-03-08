Soirée jeux de rôle Place Bellegarde Bergerac
Soirée jeux de rôle Place Bellegarde Bergerac vendredi 17 avril 2026.
Soirée jeux de rôle
Place Bellegarde Ludothèque Bergerac Dordogne
SOIRÉE JEUX DE RÔLE Animée par l’association Les Rôlistes du Périgord Pourpre. Apportez vos grignotes et boissons (sans alcool).
Pour les 12-18 ans accompagnés d’un adulte.
Entrée gratuite sur inscription. .
Place Bellegarde Ludothèque Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr
English : Soirée jeux de rôle
