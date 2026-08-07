Cirque Zavatta Près de la station essence de Carrefour Market Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Cirque Zavatta

Près de la station essence de Carrefour Market Avenue de la Divette Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-11

Le cirque Zavatta fait escale à Cabourg ! Sous le chapiteau, circassiens et autres artistes de talent offriront un spectacle rythmé pour émerveiller petits et grands. Cette représentation est proposée sans animaux.

Un rendez-vous festif à partager en famille, pour vivre toute la magie du cirque !

Le cirque Zavatta fait escale à Cabourg ! Sous le chapiteau, circassiens et autres artistes de talent offriront un spectacle rythmé pour émerveiller petits et grands. Cette représentation est proposée sans animaux.

Un rendez-vous festif à partager en famille, pour vivre toute la magie du cirque ! .

Près de la station essence de Carrefour Market Avenue de la Divette Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : Cirque Zavatta

The Zavatta Circus is coming to Cabourg! Under the big top, circus performers and other talented artists will put on an energetic show to delight young and old alike. This performance features no animals.

A festive event to enjoy with the whole family, and experience all the magic of the circus!

L’événement Cirque Zavatta Cabourg a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cabourg