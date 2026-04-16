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Cirque Zavatta Terre-plein de la Madeleine Pont-l’Abbé

Cirque Zavatta Terre-plein de la Madeleine Pont-l’Abbé samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Terre-plein de la Madeleine

Adresse : Square de la Madeleine

Ville : 29120 Pont-l'Abbé

Département : Finistère

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Pont-l’Abbé

Cirque Zavatta

Terre-plein de la Madeleine Square de la Madeleine Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

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Terre-plein de la Madeleine Square de la Madeleine Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99 

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English : Cirque Zavatta

L’événement Cirque Zavatta Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Destination Pays Bigouden

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