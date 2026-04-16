Cirque Zavatta Terre-plein de la Madeleine Pont-l’Abbé

Pont-l’Abbé

Cirque Zavatta

Terre-plein de la Madeleine Square de la Madeleine Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Découvrez le nouveau spectacle de Zavatta sous la direction Fricheteau .

Terre-plein de la Madeleine Square de la Madeleine Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English : Cirque Zavatta

L’événement Cirque Zavatta Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Destination Pays Bigouden