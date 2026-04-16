Cirque Zavatta Terre-plein de la Madeleine Pont-l’Abbé
Cirque Zavatta Terre-plein de la Madeleine Pont-l’Abbé samedi 18 juillet 2026.
Pont-l’Abbé
Cirque Zavatta
Terre-plein de la Madeleine Square de la Madeleine Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Découvrez le nouveau spectacle de Zavatta sous la direction Fricheteau .
Terre-plein de la Madeleine Square de la Madeleine Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
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English : Cirque Zavatta
L’événement Cirque Zavatta Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Destination Pays Bigouden
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