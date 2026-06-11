Cita pirate game chasse au trésor La Citadelle Le Château-d’Oléron
Cita pirate game chasse au trésor La Citadelle Le Château-d’Oléron mercredi 8 juillet 2026.
Le Château-d’Oléron
Cita pirate game chasse au trésor
La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Adulte et enfant de plus de 6 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-28
Un vieux pirate à la retraite perd la mémoire et ne sait plus où il a caché son trésor. Partez en famille à sa recherche, chacun repart avec un trésor ! Jeu familial adapté dès 4 ans. Réservation en office de tourisme.
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La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29
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English : Cita pirate game treasure hunt
A retired pirate loses his memory and can’t remember where he hid his treasure. Set off as a family to find it, and everyone leaves with a treasure ! Family game for ages 4 and up. Reservations at the tourist office.
L’événement Cita pirate game chasse au trésor Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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